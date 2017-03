"Ileana Ciuculete si-a scurtat singura viata". Ce nu trebuie sa faci niciodata daca vrei sa traiesti mai mult

Cantareata de muzica populara Ileana Ciuculete s-a stins din viata martea trecuta, din cauza unei ciroze galopante, provocata de virusul hepatita C.Chiar in ziua inmormantarii regretatei artiste, Ileana Ciuculete, Carmen Harra a facut o prezicere socanta. Aceasta sustine ca, din cauza faptului ca artista de muzica populara si-a ascuns varsta reala, si-a scurtat viata.„Oferind public o altă dată a nașterii, Ileana Ciuculete a intervenit în codificarea destinului său și astfel și-a scurtat viața. A fost o mare greșeală. Pentru că, într-adevăr, dacă se năștea pe 20 septembrie 1957, nu avea cum să apuce 60 de ani, așa că a murit la așa-zisa vârsă de 59 de ani. Dacă transmitea data reală de naștere, de 20 septembrie 1952, atunci codificarea aceasta îi oferea o speranță de viață de 89 de ani. Este riscant să intervii în codificarea destinului modificându-ți data nașterii. Referitor la motivul morții subite, cred că Ileana Ciuculete a luat acest virus al hepatitei C în organism chiar de la spital, la nașterea copiilor ei, din cauza seringilor și acelor care pe atunci nu se sterilizau suficient și se refoloseau. Acest virus rezistă foarte mult în organism fără să dea simptome, iar cei mai mulți purtători nu au habar că sunt bolnavi de hepatita C. În SUA, cei mai supuși acestui risc sunt cei născuți între anii 1950 și 1960, când a fost un vârf al natalității în America. Și în România, toți cei care s-au născut în acea perioadă este bine să meargă și să-și facă testul de hepatita C pentru a trata eventuala afecțiune. Dacă nu este tratată, hepatita C poate provoca moarte subită, așa cum s-a întâmplat din păcate și în cazul cântăreței Ileana Ciuculete”, a declarat, pentru, Carmen Harra.