Ilie Nastase si Brigitte Sfat, scandal monstru

Cu toate acestea, cei doi au plecat impreuna la Budapesta, in concediu.Intorsi in tara, cei doi au starnit un scandal monstru la tv. Motivul a fost faptul ca fostul tenismen a incurcat frana cu acceleratia, iar acest lucru a scos-o din sarite pe Brigitte."De ce trebuia sa-mi amintesti ca ai 71 de ani. Deja esti antipatic, pe bune. Eu vreau sa ramanem prieteni daca ne despartim, nu trebuie sa fim neaparat dusmani. Eu sunt separata de el, din martie. Eu sunt la mine in oras, imi fac programul meu, iar tu ai dorit sa vii cu mine. De ce am acceptat? Pentru ca in momentul de fata nu exista nicio persoana in viata mea, sunt singura si din doua rele intotdeauna il aleg pe cel mai mic.Eu caut pe site-uri barbati. Caut un barbat care nu minte si sa arate foarte bine. Bogat, asa si asa, nu ma intereseaza foarte bogat, sa nu fie foarte sarac", a declarat Brigitte la Maruta.Au urmat o multime de discutii in contradictoriu, iar cei doi si-au iesit din fire, mai ales dupa ce bruneta l-a amenintat din nou pe Ilie Nastase ca pleaca. Scandalul a continuat, iar bruneta si-a amintit cum tenismenul a incurcat frana cu acceleratia. "Hai sictir, piciorul tau o fi mare! Cum adica sa apesi acceleratia in loc de frana?! Taci, ma, din gura, vezi-ti de treaba! Doamne, bine ca nu am facut accident pe autostrada. Doamne Iisuse, iti multumesc. Am crezut ca e o gluma", a tipat puternic bruneta la Ilie, scrie click.ro.