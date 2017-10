Ilinca Vandici, totul despre nunta: "Eu n-o sa fiu ipocrita sa spun ca nu-mi plac manelele!"

In aceeasi zi cu nunta, Ilinca Vandici va avea si botezul copiluilui, asadar va fi un eveniment mare.Ilinca Vandici a dezvăluit că Adi Minune se va număra printre artiştii care le vor cânta celor 500 de invitaţi, la botezul băieţelului ei. Prezentatoarea tv pregăteşte acest eveniment important pentru ea şi soţul ei, Andrei Neacşu, încă de anul trecut."Vin exact de la proba de rochie de mireasa. Ne-am decis intr-un final, deja schitele au inceput sa prinda culoare si contur si astazi (n.r. marti) am facut prima proba. Saptamâna viitoare ma duc la Razvan Ciobanu pentru ca si el o sa-mi faca una dintre rochii. O sa am una pentru cununia religioasa si pentru botezul lui bebe, o sa am o a doua tinuta pentru inceputul petrecerii cum ar veni, dupa care o sa am o a treia tinuta lejera, sa ma pot distra, sa pot dansa. O sa renunt si la tocuri la momentul respectiv pentru ca da, imi doresc sa fie o petrecere de fapt, adica nu-mi doresc sa stau sa ma plimb printre mese, sa ma agit cu ce mai e nevoie de facut. Am pe cineva care se va ocupa de organizare drept urmare eu vreau doar sa ma simt bine si sa ma distrez", a declarat prezentatoarea de pentru libertatea.ro.”, a mărturisit ea, pentru wowbiz.ro