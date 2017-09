Imagine infioratoare cu Mira de la DJ Project pe patul de spital dupa ce un tir s-a rasturnat pe masina artistilor

„Urcam dealul ala, iar din fata vedeam cum vine tirul care deja era pe doua roti. Cu 5 metri inaintea noastra s-a rasturnat si a cazut pe noi. Prima data au sarit toate airbag-urile. Ma miram ca traiesc. Am deschis usa, am coborat si ma miram ca traiesc. in urma cu doua ore s-a intamplat. A cazut pur si simplu pe noi. Eu am doua coaste rupte. Ma plimb pe holurile spitalului. Mira e tot aici, la spital la Ramnicul Valcea. Ea e ok. M-am bucurat sa vad ca poate sa coboare, nu are nimic”, a spus Gino la Antena Stars. Dan Ponoran, directorul Spitalului Judetean Valcea: “Doua victime de sex masculin si o victima de sex feminin, unul din baieti are o coasta rupta, celalalt baiat are o tasare de vertrebra, iar fata are o fractura de piramida nazala si o tasare de vertrebra. Sunt in afara oricarui pericol, vor ramane internati.”Mira, solista formatiei, a dorit sa-si linisteasca fanii, postand pe Facebook o fotografie in care transmite publicului ca se afla in afara oricarui pericol. „Mira este stabila si va multumeste tuturor celor care ati sunat-o si i-ati transmis mesaje. O sa revin cu detalii. Semnat, „Gurita” a fost mesajul postat pe contul de socializare al artistei Mira.