In sfarsit se casatoresc! Nunta care pune showbizul pe jar

Crina Abrudan si Gabi Popescu au luat o pauza de 1 an in 2014

Crina Abrudan se marita! Aproape nimeni nu se mai astepta ca Gabi Popescu sa ia drumul altarului alaturi de Crina dupa o relatie de 9 ani marcata de o despartire dureroasa. Dar iata ca miracolul s-a produs, iar nunta va avea loc in numai doua saptamani!Nasii cuplului vor fi sotii Cosmin si Luminita Olaroiu, antrenorul care i-a influentat decisiv cariera fotbalistului, relateaza wowbiz.ro. Evenimentul la avea loc la Snagov si se pare ca Gabi si Crina au o lista de peste 300 de invitati, fosti colegi de echipa ai lui Gabi din timpul carierei de jucator, dar si persoane apropiate ale Crinei din perioada in care aceasta a lucrat in televiziune.