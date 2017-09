Inca o actrita indragita s-a stins din viata. Avea doar 49 de ani

Potrivit TNB, nascuta pe 28 octombrie 1967, Alice Caracostea a absolvit Academia de Teatru si Film din Bucuresti, promotia 1994, la clasa profesorilor Dem Radulescu si Dinu Manolache. A debutat mai devreme, in 1983, in „Titanic Vals” de Tudor Musatescu, in regia lui Mihai Berechet. Numele sau a aparut pe afisele unor spectacole precum „Ghetto” de Joshua Sobol, „Cabotinul” de John Osborne, „Badaranii” de Carlo Goldoni, „Moartea unui comis voiajor” de Tennessee Williams, „Omul din La Mancha” dupa Miguel Cervantes, „Asteptand la Arlechin” de Noel Coward sau „Ecaterina cea Mare" de George Bernard Shaw. A jucat sub bagheta unor regizori consacrati precum Victor Ioan Frunza, Gelu Colceag, Ion Cojar si Dinu Cernescu.Trupul neinsufletit al artistei va fi depus la capela Cimitirului Bellu, luni, la ora 16.00, iar inmormantarea va avea loc marti, la ora 12.00, anunta Nationalul bucurestean