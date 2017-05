Inca o cantareata celebra de muzica populara s-a stins din viata. Suferea de aceeasi boala ca si Ileana Ciuculete

Artista suferea de aceeasi boala ca si Ileana Ciuculete, ciroza hepatica. Prietenii, rudele, dar si colegii anuntasera in urma cu cateva saptamani ca aceasta este grav bolnava, internata in spital.„Dragi prieteni, îndrăgita artistă din Bihor, Florica Duma, în aceste clipe este la grea suferință intr-un spital din Oradea ! Haideți cu toții să ne rugăm pentru ea poate Bunul Dumnezeu o va ajuta să mai rămană in viață şi să ne mai încante sufletele cu cantecele ei frumoase ! Doamne ajută !!!", scrie artistul.Cei care administrează pagina de Facebook a artistei, ai postat și ei un mesaj prin care anunță faptul că Florica Duma este grav bolnavă: