Inca un artist celebru diagnosticat cu cancer. Nu mai are o parte dintr-un plaman si refuza chiomioterapia

Artistul spune ca nu a suportat sa ramana fara par, de aceea nu vrea sa faca chimioterapie, scrie news.ro, care citează The Guardian.În timpul unei consultaţii de rutină, Ronnie Wood a descoperit că are cancer la plămân. El a primit diagnosticul în luna mai şi a fost operat de cinci ori. În urma operaţiilor i-a fost scoasă o parte dintr-un plămân.Wood, în vârstă de 69 de ani, care a fumat timp de 50 de ani, a renunţat la fumat înainte de naşterea gemenelor sale. El a declarat că nu a luat în calcul chimioterapia. "A fost mai mult din cauză că aş fi pierdut părul. Acest păr nu pleacă nicăieri. Am spus: În niciun caz. Şi am continuat să cred că totul va fi bine". "Nu ştii niciodată ce se poate întâmpla", a spus el, adăugând că s-a pregătit să spună "rămas bun" familiei sale după ce a primit diagnosticul.