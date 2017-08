Inca un atac terorist in Spania

Numarul romanilor raniti in urma atentatului din Barcelona a ajuns la TREI! Autorităţile spaniole au informat vineri dimineata Consulatul General al Romaniei la Barcelona ca printre persoanele ranite in urma atentatului terorist din Barcelona a fost identificata o a treia victima de cetatenie romana, potrivit stirileprotv.ro Bilantul ranitilor in atentatul de joi dupa amiaza din centrul Barcelonei a ajuns la 100.Printre acestia se afla si doi romani, turisti. Acestia se pare ca sunt in afara oricarui pericol. Guvernul regional catalan a anunţat că cetăţeni din 24 de ţări se numără printre persoanele ucise sau rănite în atentatul de joi, de la Barcelona, relatează BBC News. Printre răniți se află 26 de francezi, 11 fiind în stare gravă. Anterior, agenţia spaniolă pentru protecţie civilă a anunţat că printre victime se află cetăţeni din Franţa, Germania, Spania, Olanda, Argentina, Venezuela, Belgia, Australia, Ungaria, Peru, România, Irlanda, Grecia, Cuba, Macedonia, China, Italia şi Algeria, relateaza stirileprotv.ro. Autorităţile leagă în prezent atacurile de la Barcelona şi Cambrils cu o explozie produsă într-o casă, miercuri seară, în oraşul Alcanar. Deflagraţia s-a soldat cu un mort. Anterior, şeful poliţiei, Josep Lluis Trapero, a declarat că se pare că locuitorii dintr-o locuinţă din Alcanar au pregătit un dispozitiv explozibil.La Cambrils, şapte oameni, inclusiv un ofiţer de poliţie au fost răniţi când o maşină a intrat într-un grup de persoane, vineri dimineaţă, au anunţat serviciile catalane de urgenţă, mai relateaza sursa citata. Potrivit presei spaniole, vehiculul atacatorilor s-a răsturnat şi, când oamenii au coborât, poliţia a deschis focul asupra lor.