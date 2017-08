Inca un cantaret mort la 27 de ani

In varsta de 27 de ani, Simon Carpentier a fost nevoit sa isi intrerupa multe din concertele programate, din cauza slabiciunii tot mai mari pe care o resimtea in organism. Desi a luptat pana in ultimul moment cu boala care a pus stapanire pe el, solistul a murit weekend-ul trecut, iar anuntul a fost facut miercuri seara."Cu inima grea va anuntam ca Simon ne-a parasit duminica dupa-amiaza, dupa ani de lupta cu boala", a fost anuntul facut de apropiati.