Incredibil cum reusesc. Iata cate kilograme s-a ingrasat Madalina Ghenea in 8 luni de sarcina

Fotomodelul s-a ingrasat 5 kilograme in cele opt luni de sarcina. De asemenea, a marturisit ca, dupa nastere, nu va apela la bona pentru fetita sa, ci va miza pe ajutorul iubitului sau, despre care marturiseste ca nu are niciun defect, si pe cel al bunicilor din ambele parti.Madalina Ghenea a recunoscut ca a tinut sarcina ascunsa, din cauza ca primele luni au fost “foarte dificile, dar si foarte frumoase. Doctorii mi-au recomandat sa stau la pat toata sarcina. Nu am ascultat. Am avut contracte de onorat. Am lucrat pana in luna a opta. Am facut campanii, evenimente. De exemplu, in luna a patra eram in Italia, la Napoli, in mare, in apa rece, pe stanci, unde am realizat o campanie.Cand au iesit posterele gigantice in toata Italia, am fost foarte mandra, mi-am spus: „Uite, Madalina, esti mama, porti in pantece un suflet si intr-o zi fetita ta va spune:Eram si eu in acea campanie cu mama“. Nu pot sa nu lucrez. De la 14 ani colind lumea, mi-am castigat independenta si ma bucur enorm ca azi pot contribui la cresterea copilului meu”, dupa cum a declarat fotomodelul pentru okmagazine.ro.