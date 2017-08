Ioana Maria Moldovan va deveni mamica

Vestea a dat-o chiar vedeta, intr-un interviu recent.”Îmi plac poveştile fru­moase. Am spus vreo zece ani poveşti adevă­rate. Acum şi în povestea mea frumoasă de viaţă apare o minune pe care ne-am dorit-o foarte mult timp: o să avem un copil”, a povestit Moldovan pentru Ok Magazine.Ioana are o relație cu Marian Galeș, fratele cântăreței de muzică populară Ileana Ciuculete. În urmă cu trei ani, Cornel Galeș i-a adus acuzații grave prezentatoarei de televiziune Ioana Maria Moldovan, cea care are o relație de mulți ani cu Marian Galeș, fratele soțului Ilenei Ciuculete.