Iti mai amintesti de "cantareata cheala". S-a ales praful: traieste intr-un motel si ameninta ca se sinucide

Cantareata care a ramas in mintea tuturor datorita faptului ca a aparut mereu in public cheala traieste acum intr-un motel obscur de langa New York si se pare ca este in pragul sinuciderii.Sinnead O'Connor care are acum 50 de ani sufera de tulburare bipolara de multi ani si se pare ca a ramas singura pe lume, in ciuda faptului ca are patru copii din patru relatii diferite."Nu este nimeni in viata mea, in afara de medicul meu, psihatrul meu, cel mai bun om de pe pamant, care considera ca sunt eroul lui. De fapt asta ma tine in viata acum, iar asta e cam patetic... Am facut acest video pentru ca vreau ca toata lumea sa stie ce inseamna asta (sa suferi de aceasta boala, n.r.). Bolile mentale sunt ca drogurile, nu conteaza cine esti, ba mai mult, este ca un stigmat. Dintr-odata toti oamenii care se presupune ca te iubesc si ca ar trebui sa aiba grija de tine de fapt nu dau doi bani pe tine", a spus artista. Aceasta a anuntat de mai multe ori ca vrea sa se sinucida. De curand a fost internata in spital pentru o afectiune la rinichi. Martorii spun ca Sinnead este doar o umbra a ceea ce a fost odata si ca nu le-a venit sa creada ca este chiar ea in acel motel obscur. Filmuletul, publicat pe pagina artistei de Facebook, a fost preluat de Daily Mail.