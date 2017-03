Iulia Albu: "Raduleasca, umilita public de Andreea Marin"

Iulia Albu a comentat recent aparitia celor doua vedete in cadrul emisiunii "Uite cine danseaza" si se pare ca Andreea Marin a iesit invingatoare de data aceasta.“Andreea Marin nu are inca un trup de aratat, dar cu siguranta, prezentul promite mult. Cu siguranta, mult mai mult oricum decat kitsch-ul evident al Mihaelei, care poate oricand rivaliza cu aparitiile Narcisei Guta!!!In concluzie, cine stie ce surprize ne va rezerva acest meci in viitor, in mod evident, prima runda s-a incheiat in favoarea Zanei, ceea ce poate parea incredibil. Nu as fi crezut, dar Raduleasca a fost umilita public de Andreea Marin in aceasta confruntare vestimentara”, a declarat Iulia Albu, conform wowbiz.ro. Si pe contul personal de Facebook, Iulia Albu a postat un mesaj in care afirma ca Mihaela Radulescu, pe care o numeste „diva navetista de la Monaco”, a fost „ciuruita” de Andreea Marin.