Iulia Vantur, facuta praf de indieni la o mare gala

Iulia Vantur a avut cea mai importanta aparitie in India, în cadrul decernării premiilor Sansui Stardust Awards 2016.Romanca a urcat pe scena alaturi de cateva dansatoare si a dansat pe melodia iubitului ei indian, Salman Khan. După spectacol, Iulia Vântur le-a mărturisit jurnaliștilor prezenți la eveniment că momentul a fost unul minunat pentru ea.„A fost minunat. A fost o energie minunată pe scenă și dansatoarele m-au ajutat foarte mult așa că mi-a plăcut foarte mult”, a declarat Iulia. „Muzica este pasiunea mea, așa că urmez această pasiune”, le-a mai spus jurnaliștilor. Mai mult, la sfârșitul interviului, vedeta a acceptat să fredoneze câteva versuri în hindi.Deși pentru Iulia experiența a fost una deosebită, vedeta noastră a fost criticată dur pe rețelele sociale. Mai mulți utilizatori de pe Instagram, unde a fost publicat videoclipul cu reprezentația ei, i-au adresat cuvinte jignitoare: „E plătită pe scenă pentru talentul ei la pat”, „Dacă ai prieten pe oricine în industria asta, wow, poți fi vedetă. Dacă ești o femeie care se culcă cu orice superstar sau regizor, sau chiar și cu cameramanul – vei fi o eroină”, „A întrecut limita. Cine naiba este ea să danseze acoolo. Sunt atât de mulți oameni care merită să facă asta”, „M-am uitat de mai multe ori la acest video doar ca să râd de ea”.

Cornelia Catanga, data afara din casa in prag de Sarbatori

Articole recomandate

Dana Nalbaru a rabufnit. Replica usturatoare pe care a dat-o fanilor dupa ce i-au spus ca a imbatranit si nu se mai ingrijeste! Dana Nalbaru a replicat vehement după ce a primit un mesaj de la o internaută, care îi spunea că ar fi cazul să acorde mai multă atenție felului în care arată. Vedeta a postat pe blogul sau un mesaj acid, prin care o pune la punct pe admiratoare.

Asa arata apartamentul de 1,4 milioane de euro al Deliei. Zici ca e palat! Delia Matache si sotul sau Razvan Munteanu traiesc pe picioar mare. Cei doi soti si-au cumparat de curand un apartament de lux in Capitala, pe care au dat o suma imensa, 1,4 milioane de euro. Surse apropiate vedetei au marturisit ca este vorba despre un penthouse întins pe două

Bucurie uriasa pentru Sanda Nicola. A invins cancerul si acum este insarcinata La 38 de ani, atunci cand nu mai avea speranta ca va putea sa fie mama, Sanda Nicola a primit cea mai frumoasa veste: este insarcinata! Jurnalista si sotul sau, Liviu Iolu, sunt in culmea fericirii si au tinut sa le impartaseasca prietenilor si cunoscutilor vestea intr-un mod inedit.Stirista de la

Adelina Pestritu, prima reactie despre despartirea de Speak! Adelina Pestritu se afla de cateva zile, singura in Maldive. Aceasta escapada i-a facut pe multi sa creada ca vedeta s-a despartit de iubitul sau Speak. Astfel, in presa si pe retelele de socializare s-a imprastiat rapid zvonul ca prezentatoarea TV i-ar fi spus adio lui Speak. In realitatea insa,

Adelina Pestritu, umilita de turcii de la Kanal D. Uite cati bani lua pentru emisiune! Adelina Pestritu ar fi plecat de la Kanal D deoarece nu s-ar mai fi inteles cu sefii in privinta salariului. Vedeta primea in fiecare luna pentru prestatia ei in jur de 5.000 de euro. Pentru ca intre timp a capatat notorietate, Adelina Pestritu ar fi cerut mai multi bani, insa turcii nu au