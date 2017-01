Iulia Vantur, facuta praf dupa ce s-a lansat in muzica in India: "Danseaza de zici ca topaie capra"

Iulia a lasat Romania in urma, iar in India a devenit un adevarat star in muzica. Canta si danseaza in spectacole mari, insa fanii sai de pe Facebook nu ii recunosc talentul si o critica dur pentru prestatiile sale."Of...te admir de atatia ani, dar jur ca nu inteleg ce cauti acolo? Nu te potrivesti sub nici o forma intre ei...tu esti inalta, blonda, frumoasa, ei....mici,negrii, urâti. Se mai uita cineva la filme indiene...acum 30 de ani cand nu aveam altceva de facut, poate...""Ești superba, nimeni nu spune nu. Dar mai ai de învățat... Dansezi destul de nașpa fata de dansatori. Parcă nu pui suflet.""Iulia ești foarte frumoasă... însă de voce nici nu poate fi vorba că ai așa ceva și de dansat ce să mai zic , ești total pe lângă...sincer... ești plină de calități ... însă dansul și cântatul nu se numără printre ele"Critica e constructivă?E de apreciat ceea ce încerci să faci acolo,îți trebuie curaj,asta e clar.Nu oricine poate duce ce duci tu! Încerci,dar nu ai inca mobilitatea lor,iar dansurile acelea ale lor implică tot corpul,sunt foarte expresive,iar tie inca nu ți-a ieșit.Noi nu avem în sânge așa ceva,ei au in toți porii!!De ce încerci să construiești acolo ceva?Pierzi timp!Îmi pare rău!Timpul va arata asta! Dumnezeu să te ocrotească!""Danseaza de zici ca topaie capra", au fost doar cateva dintre mesajele rautacioase pe care fanii i le-au lasat pe Facebook Iuliei Vantur.