Jennifer Lopez are un nou iubit. Se iubeste cu un artist celebru

Noul partener al cantaretei este celebrul rapper Drake. Cei doi au facut totul public dupa ce au publicat simultan o fotografie in care rapperul, in varsta de 30 de ani, o imbratiseaza pe diva latino, in varsta de 47 de ani.“Jennifer si Drake au incercat sa-si ascunda idila in spatele relatiei profesionale, dar adevarul e ca formeaza un cuplu. Diferenta de varsta nu ii deranjeaza. Se distreaza impreuna si doar asta conteaza”, declara un apropiat al cuplului pentru publicatia The Sun in urma cu cateva zile.