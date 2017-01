Jojo a nascut. Uite ce nume superb a ales pentru fiica ei

Actrita si-a anuntat imediat fanii si le-a dat cateva detalii despre cum se simte in acest moment, dar si prin ce sentimente trece."Zanuta noastra a venit pe lume! Astazi s-a nascut Zora Maria Ipate si lumea a zambit primind-o in bratele sale.Eu si Paul ne simtim binecuvantati si fericiti ca totul a fost bine si lin si ca ne putem strange in sfarsit in brate minunea de fetita.Le multumim din toata inima tuturor celor ce ne-au fost alaturi in acest moment plin de emotie", a scris Jojo pe Facebook.