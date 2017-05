Jojo s-a casatorit. Primul mesaj al vedetei

Iata modul prin care Jojo a recunoscut ca s-a casatorit cu Paul Ipate, tatal fetitei sale. ”In weekend-ul ce tocmai a trecut am sarbatorit iubirea. Iubirea care nu tine cont de reguli, principii sau idei preconcepute, ci iubirea adevarata, neatinsa de nimic, iubirea pura care conecteaza sufleteste doi oameni pana la cer si dupa. Cu picioarele pe nisip, marea ca martor si cerul liber deasupra. A fost de departe cea mai emotionanta si inaltatoare experienta traita pana acum… Nu ii inteleg pe cei ce se grabesc sa traga concluzii de orice fel atunci cand este vorba despre iubire. Oamenii isi pot promite iubirea vesnica in orice chip, exact asa cum simt sa faca asta”, a scris Jojo pe blogul sau, alaturi de cateva fotografii in care isi arata mandra verigheta si inelul de logodna.