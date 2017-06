Jojo, urmarita de ghinion in vacanta!

Stii vorba aceea cu ai grija ce iti doresti? Jojo, sotul ei si cei doi copii au simtit-o pe propria piele. Vedeta, care se afla in vacanta in Grecia de doua saptamani, s-a trezit intr-un concediu fortat pentru ca... i s-a stricat masina."Înainte de a ne apropia de finalul vacanţei am tot spus că ce bine ar fi fost să stăm mai mult, că ce frumos ar fi să mai avem o vacanţă pe lângă asta în care ne aflăm acum… şi tot aşa. Ei, se pare că universal nu stă degeaba şi lucrează, lucrează. Şi cumva, ne-a ascultat rugăminţile (în felul lui aparte) pentru că… s-a stricat maşină. Aşa, dintr-o dată, fără niciun semn în prealabil. Şi ca să fie totul rotund, avem nevoie de o piesă pentru care trebuie să aşteptăm câteva zile bune. Aşa că, vrei nu vrei, bea Grigore aghiazmă, cum bine spune o vorba din popor. Să fii “obligat” să stai în vacanţă, asta nu mi s-a mai întâmplat. Însă există un început pentru toate, nu? Aşadar, am prelungit şederea, nu ne-am supărat şi am înţeles că atunci când ceri ceva de la viaţă primeşti, dar tot în condiţiile ei", a scris frumoasa actrita pe blogul personal.Jojo si Paul Ipate au o fetita de 5 luni. Vedeta are si un baietel, in varsta de 6 ani, din prima casatorie.