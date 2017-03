Jurnalul Madalinei Manole, facut public. Iata ce marturisiri facea artista

„Imi aduc aminte ca eram plecata cel putin 20 de zile din 30, cat are o luna! Tot timpul faceam si desfaceam valizele,imi era tare dor de patul de acasa, dar salile arhipline si zecile de buchete de flori pe care le primeam, bucuria de pe chipurile oamenilor atunci cand ma vedeauin carne si oase pe strazile din orasul lor, papusile pe care mi le aduceau copiii la fiecare spectacol, autografele si scrisorile primite de la fani, melodiile cantate de ei vers cu vers, toate astea m-au facut sa uit de lucrurile mai putin placute din viata mea de artist, dorul de cei dragi de acasa, articolele din presa de scandal, renuntarile, sacrificiile, dieta normala a unui artist…” erau gandurile Madalinei Manole, potrivit randurilor scrise de fratele sau pe Facebook. Ultimele ganduri, Madalina Manole le-a asternut in biletul de adio:„Mi-a daruit Dumnezeu – cel mai frumos si curat suflet din lume, Puiu al meu, – cel mai mare si minunat dar, copilasul nostru, – cei mai buni si sacrificati parinti din lume, – frate drag, nepoti dragi, rude, prieteni, atata lume cu suflet curat in jurul meu! Nu le merit, nu stiu ce sa fac cu ele, cum sa am grija de ele, cum sa le fiu de folos!!! Sunt o neputincioasa, o nevrednica, o complexata, am un milion de defecte si astea ma fac sa gandesc ca trebuie sa ma opresc aici cu viata mea! Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea doar eu voi toti ma iubiti si mi-ati aratat lucrul acesta mereu, tot timpul! si totusi eu gandesc ca trebuie sa ma opresc aici cu viata! Asa gandesc eu, asa trebuie!!! Cum sa inchei randurile astea??? Cum??? Sunt de neiertat, ma gandesc la voi toti dar si la ce sa fac sa nu mai fiu! Pui mic sa ramana o perioada la Botosani, cu mama si tata! Poate ma va ierta, mai tarziu! Cand va fi mare. Puicu meu – ai grija de tot, atat cat poti! Nu uita de banii de la BRD!!! in cont euro!!! si ai mei scumpi sa ma ierte, atat pot sa gandesc, am ajuns aici numai din vina mea! si sa-l iubeasca mult pe Puiu, ramane sufletul meu ptr. Tot ce a facut pentru mine, ptr. Sufletul lui! Nu ma judecati, nu va judecati dragii mei parinti si frate, mergeti inainte de dragul copilului nostru si de dragul lui Mihaita va implor !!! Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau sa ramana bani ptr. Pui pic (scoli) si … pentru Mihaita, Marian, Mihaela”.