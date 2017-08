Kamelia, vacanta de vis in Portugalia

Frumoasa cantareata Kamelia a petrecut doua saptamani de vis in Portugalia, alaturi de iubitul ei. Primele opt zile a stat la un resort din Santa Eulalia, la 30 de kilometri de Faro, unde s-a bucurat de plajele superbe, de apa cristalina a Oceanului Atlantic si de preparatele traditionale servite la cele mai renumite restaurante din zona. Artista a fost si intr-o croaziera in intreaga regiune Algarve, coasta sudica a Portugaliei, zona renumita pentru deosebitele plaje si pesteri, precum pestera Benagil.Daca in prima parte a vacantei artista s-a odihnit, a citit si a facut plaja, in ultimele zile Kamelia a fost extrem de activa. Ea s-a plimbat zilnic zeci de kilometri pe stradutele pline de istorie ale Lisabonei: "Am auzit foarte multe lucruri frumoase despre Lisabona si nu puteam sa ratez aceasta ocazie".Kamelia a reusit in cateva zile sa simta cu adevarat cultura portugheza, bucurandu-se de localurile traditionale, de mancarea gustoasa, de muzica fado, de vinul de Porto si de celebrul desert "pasteis de nata". "Am fost la Sintra, o localitate turistica din apropierea Lisabonei, care face parte din patrimoniul UNESCO, dar am vizitat si celebrul Castel National Pena si Castelul Maurilor", a spus artista.Cantareata s-a intors cu forte proaspete in Romania, lucreaza intens la un single nou si le pregateste fanilor ei multe surprize. Piesa "Amor", cel mai de succes single al artistei, are aproape 70 de milioane de vizualizari pe YouTube, iar "Suave", cea mai recenta melodie a ei, se aude in cluburile de pe litoralul bulgaresc si turcesc.