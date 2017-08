Kate Middleton, de urgenta la spital

Potrivit primelor informatii Kate ar fi insarcinata cu cel de-al treilea copil. Problemele de sanatate par a fi aceleasi cu cele avute in timpul sarcinilor anterioare, ducesa fiind diagnosticata in trecut cu hiperemeza de sarcina, sarcina toxica.Kate Middleton a declarat in nenumarate randuri ca isi doreste un al treilea copil. De altfel, Kate a declarat in trecut ca ii place sa stea acasa si sa aiba grija de copii, decat sa-si indeplineasca indatoriile Regale.Desi ducesa a fost internata saptamana trecuta, Casa Regala a facut informatia publica abia acum. Potrivit jurnalistilor americani, Kate Middleton a fost externata a doua zi. Palatul Buckingham nu a comentat pana acum stirea.