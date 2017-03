Kate Middleton, insarcinata pentru a treia oara. Ducesa a fost data de gol chiar de fiul sau

Kate Middleton este insarcinata pentru a treia oara. Ducesa de Cambridge a fost data de gol chiar de fiul sau, printul George.Micul print, in varsta de 3 ani, a tinut sa-si spuna secretul strabunicii sale, in timpul unei intalniri, potrivit ollywoodlife.com, care citeaza revista americane „Star”. „A fost incredibil de dulce. George s-a apropiat de strabunica lui si i-a zis ca are sa-i dezvaluie un secret. In acel moment,in camera s-a facut liniste, iar el a continuat sa spuna ca „mami are un nou bebelusin burtica”, a declarat o sursa.