Kate Middleton si printul William, in stare de soc. Printul George, la un pas de o tragedie

Cuplul regal a aflat de la politie ca o femeie urma sa il rapeasca pe fiul lor, George. Din fericire, planul malefic al acestei a fost oprit la timp si femeia a fost arestata. Britanica intrase in scoala in care invata pustiul si ar fi trebuit sa il ia pe print, urmand ca apoi sa fie ceruta o recompensa de 50 de milioane de dolari!Potrivit jurnalistilor de la Daily Mail, pustiul in varsta de patru anisori este in afara oricarui pericol, dupa ce acest plan a fost dejucat. Chiar si asa, Casa Regala este inca in stare de alerta, iar securitatea de la scoala Thomas's Battersea a fost marita!