Lady Gaga sufera de o boala incurabila

In documentarul Gaga: Five Feet Two, lady Gaga a marturisit ca sufera de fibromialgie (afectiune cronica, ce se caracterizeaza prin prin dureri ale muschilor si ale tesutului moale, insotita de oboseala cronica si probleme cu memoria) si a imparatasit cu fanii pe Twitter mai multe remedii pe care le-a incercat.„Vreau sa ajut la cresterea gradului de constientizare si la conectarea celor care o au. Putem toti sa impartasim ceea ce ne ajuta/doare”, a scris vedeta pe contul de Twitter, citata de BBC News. Este prima data cand vedeta vorbeste despre boala de care sufera si cum aceasta i-a afectat viata. Nu exista tratament care sa vindece boala, scopul acestuia fiind reducerea simptomelor. Zvonurile legate de boala artistei au aparut anul trecut cand vedeta a postat pe Instagram o poza in care mentiona durerile de care sufera. Documentarul „Gaga: Five Foot Two“ a avut premiera la Festivalul International de Film de la Toronto si dezvaluie detalii despre viata personala, precum problemele de sanatate cu care se confrunta cantareata si despartirea de fostul iubit.