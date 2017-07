Laura Cosoi, aparitie incendiara pe plaja, fara sutien

O prezenta discreta, dar mereu sexy, Laura Cosoi a pus tot internetul pe jar cu o imagine care o infatiseaza pe plaja. Ea a pozat artistic, la malul marii, imbracata sumar si cu parul in vant.A decis sa renunte si la sutien, asa ca prin maieul subtire fanii au intrezarit nurii vedetei si nu s-au suparat deloc de alegerea vestimentara a Laurei. Asa ca rapid comentariile au inceput sa curga. Toate de apreciere, intrucat vedeta arata impecabil, iar imaginea ii ofera o aura de mister spectaculoasa.Laura a fost iubita lui Smiley multi ani, dar a renuntat la relatie deoarece cantaretul dorea sa mai "copilareasca". In urma cu un an s-a casatorit, insa deocamdata actrita nu si-a anuntat intentia de a deveni mama cat de curand.