Imediat au aparut si primele zvonuri ca blonda s-ar fi despartit de Razvan Simion. Lidia nu a comentat aceste speculatii, insa dimineata a publicat pe contul personal de socializare o fotografie in care le-a aratat prietenilor virtuali de ce surpriza a avut parte atunci cand s-a trezit."Multumeeesc!", a scris ea in dreptul imaginii in care apare micul dejun pregatit de Razvan Simion.