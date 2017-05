Lora rupe tacerea despre divort. Traia un iad alaturi de Dan Badea

Ea a dezvaluit ca motivul separarii lor a fost in primul rand violenta. Artista a spus ca Dan Badea era foarte agresiv cu ea si chiar i-a interzis sa ramana insarcinata.Dezvaluirile vedetei sunt destul de socante tinand cont ca la divort au mers de mana si au sustinut ca au ramas in relatii bune. Lora are acum o relatie cu Ionut Ghenea, fostul iubit al actritei Doinita Oancea.Artista si actualul sau iubit au avut de infruntat o lume intreaga, dupa ce Doinita Oancea a acuzat-o pe vedeta ca i-ar fi furat iubitul si ca s-a prefacut ca ii este prietena. Acum insa cei doi sunt fericit si au anuntat ca in anul acesta vor sa se casatoreasca.