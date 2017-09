Loredana Groza, somata de sefii Pro TV. De ce risca sa fie data afara de la "Vocea Romaniei"

Potrivit jurnalistilor de la ciao.ro , producatorii se asteapta ca macar in sezonul al saptelea sa castige Lori, sa demonstreze ca are inspiratie si pricepere sa faca dintr-un concurent marele invingator! Asta dupa ce si Marius Moga a fost bagat in concediu si inlocuit cu Adi Despot pentru ca in sase sezoane nu reusise sa ia trofeul cu un concurent din echipa lui.Chiar daca in contractul sau nu este specificat acest lucru, daca in finala competitiei de voce nu va fi invingatoare Loredana Groza, este foarte posibil sa nu i se mai prelungeasca intelegerea si sa nu o mai vedem in sezonul al optulea pe scaunul rosu care se intoarce la o simpla apasare de buton.