Madalina Ghenea a venit in Romania sa nasca in mare secret

Desi locuieste de ani buni in Italia, Madalina Ghenea a ales sa nasca in Romania. Frumoasa actrita a fost surprinsa de echipele de paparazzii in timp ce punea la punct ultimele pregatiri pentru venirea pe lume a fetitei lor."Sarcina este foarte aproape de final. Bebe este foarte bine si noi suntem foarte fericiti", a declarat Madalina Ghenea pentru revista Ciao.