Fotomodelul a adus pe lume o fetita si este in al noualea cer. Vedeta isi dorea de foarte mult timp sa devina mamica, insa visul i s-a indeplinit in momentul in care l-a cunoscut pe Matei Stratan, un tanar milionar din Iasi.Cei doi se inteleg de minune si sunt impreuna de aproape un an. Madalina si-a ascuns sarcina pana in luna a opta, deoarece, potrivit apropiatilor, ar fi avut probleme in primele luni de sarcina.