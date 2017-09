Madalina Ghenea, prima declaratie despre despartirea de iubitul ei. Mesaj dur dupa ce a fost acuzata ca si-a lasat fiica si a plecat in Italia

In mesajul publicat pe o retea de socializare, Madalina dezminte aceasta informatie si anunta ca va lua masurile legale impotriva publicatiei respective."La data de 11 septembrie 2017, publicația online Cancan.ro a publicat un articol intitulat “Mădălina Ghenea & iubitul milionar au rupt logodna?! CANCAN.ro prezintă în premieră indiciile separării!”.În afara unei sume de noi speculații cu privire la viața mea privată, textul insinuează faptul că mi-aș fi lăsat pentru un moment bebelușul în grija altor persoane, urmărind să petrec timp de una singură în străinatate.Această insinuare extrem de gravă este contrară adevărului. Copilul meu a crescut în permanență sub supravegherea mea directă, cu ajutorul mamei mele. Mi-am dedicat întreaga atenție și pricepere în sprijinul creșterii fiicei mele și nu pot nici măcar concepe ideea de a abandona supravegherea ei în favoarea altor persoane. De asemenea, nu am plecat nici în Italia, nici altundeva în străinatate, copilul meu aflându-se sub supravegherea mea în casa mea.Reaua-intenție cu care această insinuare a fost emisă este evidentă, întrucât jurnalistul trebuie să cunoască prevederile art. 9 din Codul deontologic al ziaristului, care subliniază că “ziaristul care distorsioneaza intentionat informatia, face acuzatii nefondate […] savarseste abateri profesionale de maxima gravitate.”Am vegheat mereu asupra copilului meu, nu l-am lăsat niciodată cu o terță persoană și nu pot accepta ca o astfel de calomnie să fie rostită la adresa mea.Indiferent de numărul și intensitatea articolelor neadevărate care vor fi publicate la adresa mea, voi continua să fac toate demersurile care îmi stau în putință pentru tragerea la răspundere și sancționarea pe cale legală a defăimării, a acuzației gratuite și, în cele din urmă, a lipsei de respect față de adevăr.Aceasta este singura soluție pe care o găsesc corectă pentru momentul în care fiica mea va crește mare și va putea citi articole precum cel de azi – atunci îi voi putea arăta că am luptat împotriva minciunii și o voi putea îndemna să facă același lucru", a scris Madalina Ghenea pe pagina sa de Instagram.