Madonna, mama de gemene. Prima imagine cu cele doua fetite

“Pot in mod oficial sa confirm ca am incheiat procesul de adoptie a surorilor gemene din Malawi si sunt nespus de bucuroasa ca au devenit parte din familia noastra. Sunt recunoscatoare tuturor celor din Malawi care m-au ajutat sa face acest lucru posibil si cer mass-mediei sa ne respectati intimitatea in aceasta perioada de tranzitie. Multumesc de asemenea prietenilor, familiei si echipei mele foarte numeroasa pentru tot sprijinul si iubirea oferite” este mesajul pe care diva muzicii pop l-a postat pe Instagram.