Mama Denisei Raducu, operata de urgenta

Necazurile nu se mai sfarsesc pentru mama Denisei. Femeia a fost operata de urgenta zilele acestea.Mama Denisei s-a lovit la inmormantarea fiicei sale de coltul sicriului. Lovitura a fost atat de puternica incat medicii au bagat-o de urgenta in operatie.Doamna Geta s-a internat, la sfatul medicilor, iar acestia i-au pus osul la loc pe care l-a fixat cu suruburi medicale.Se pare ca mama Denisei a refuzat sa stea mult timp internata la spital, motiv pentru care s-a intors imediat la casa ei din Stefanesti, acolo unde continua recuperarea.Denisa Raducu a fost inmormantata in urma cu o saptamana, in localitatea valceana Stefanesti, acolo unde artista a copilarit.