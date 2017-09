Marcel Toader a dezvaluit cine este amantul Mariei Constantin

Marcel Toader a povestiti despre cum au inceput problemele in casnicia cu Maria Constantin. Potrivit acestuia, a inceput sa isi puna primele semne de intrebare la doua luni dupa ce s-au casatorit, iar in ultimul an, suspiciunile sale au devenit din ce in ce mai puternice. Marcel Toader sustine ca totul s-a schimbat intre ei odata cu aparitia celor doi intr-o emisiune televizata, anul trecut.„In ultimul an mi s-au aprins beculetele si in sufletul meu a intrat indoiala. La un moment dat, devenise alt om. Primul semn de intrebare a fost la doua luni dupa ce ne-am casatorit, cand a spus la o emisiune ca, pentru ea, pe primul loc e cariera”, a povestit Marcel Toader.„Dezastrul a inceput cand am plecat in acel show televizat. Ne-am intors complet diferiti. Psihologul ne-a avertizat ca acolo vor fi traume. Eu nu contam acolo, conta numai Maria, care a si ajuns in finala. inainte de finala, am simtit o raceala cand nu eu am fost cel luat primul in brate, atunci cand m-am intors pentru votul final (…) Primele informatii le-am avut cand am iesit din emisiune. Cineva m-a sunat si mi-a zis ca viziteaza o persoana publica din zona Baneasa. Mi-a zis numele. Mi-a zis si adresa. Nu pot sa spun numele deocamdata. Apoi am primit o alta informatie, ca isi cauta garsoniera. Asta a fost in august anul trecut. in septembrie, nasa m-a chemat si mi-a zis ca nu ii place de fina. Ca a spus ca vrea sa divorteze si ca s-a saturat”, a spus Marcel Toader. Marcel Toader a vorbit si despre un mesaj pe care l-a primit la un moment dat de la o persoana anonima, care spunea: „Dumneavoastra nu ati fost casatorit cu Maria, ati facut parte dintr-un plan bine pus la punct”.