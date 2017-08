Marcel Toader, mesaj uimitor pentru cele sase femei care i-au fost neveste

De aici, Marcel a transmis un mesaj surprinzator, in care ii cere iertare mamei sale pentru greselile pe care le-a facut in relatiile sale."Pentru Mama mea. Azi am venit la Constanţa, la mama mea, să-i cer iertare. Îi cer iertare pentru faptul că de atâtea ori mă aştepta să vin, măcar să mă vadă şi să mă strângă în braţe...Dar eu, eram ocupat, mult prea ocupat cu viaţa mea efemeră, încercând să am o familie, alături de Comete frumos strălucitoare, în rochii lungi, albe cu trenă şi care-mi spuneau: «eu vreau o familie!» Am crezut. Am crezut că voi avea aceeaşi istorie frumoasă de viaţă ca a părinţilor mei, de 51 de ani petrecuţi împreună şi la bine şi la rău! Am dat greş. Pentru asta, mamă, te rog, să mă ierţi. Dar de-acum îţi voi fii mereu alături de tine pentru că tu m-ai înţeles de fiecare dată şi m-ai iertat, chiar dacă sufletul tău suferea", a scris Marcel Toader.Marcel Toader a avut nici mai mult nici mai puțin de cinci căsnicii până la Maria Constantin. Prima soție a fost o franțuzoaică. Aceasta ar fi fost și cea care l-a inițiat pe sportiv în afaceri, ajutându-l cu o sumă importantă de bani pentru a începe primul business. Franțuzoaicei i-a urmat tenismena Cătălina Cristea. Mariajul lor a luat sfârșit după un an și patru luni de când au mers la altar. În 2005, cântăreața Anamaria Ferentz îi spunea ”da” în fața casa Domnului, după câteva luni de amor nebun, dar afaceristul nu avea să se oprească aici. După divorţul de cântăreaţă, Marcel Toader s-a recăsătorit la scurt timp cu Diana Ghenu, o femeie cu 23 ani mai mică decât el, fiica primarului din Berceni, de care s-a despărțit fulgerător, aceasta fiind se pare femeia la care omul de afaceri încă se mai gândeşte. În decembrie 2008, el s-a însurat la Paris cu Gabriela Cristea de care a divorţat cu scandal în 2013 după o căsnicie de cinci ani. Doi ani mai târziu, afaceristul a dus-o la altar pe cântăreaţă de muzică populară, Maria Constantin, de care în prezent se pregăteşte să divorţeze.