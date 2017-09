Marcel Toader o ameninta dur pe Maria Constantin

Intrebat daca este pregatit de divort, Marcel Toader nu a mai rezistat si a rabufnit:"Tot ce se intampla ma imping sa fiu si chiar as fi fericit sa fiu un barbat liber. Nu am vazut ce s-a spus despre mine la tv luni seara, dar am fost informat. Raman socat ca aud lucruri din partea unor oameni care ma stiu cum sunt. O sfartuiesc pe Mirela Constantin sa-si stapaneasca ciracii (n.r. protejatii), pentru ca nimeni nu e fara pata. Sa-si asume statutul dobandit in urma celor doua casnicii. Sa aiba grija de ea si de sufletul ei. Sa nu uite ca acolo e un suflet care mai tarziu vede. E greu de spus ce s-a intamplat cu noi doi. Ma bucur ca si-a intors fata catre Dumnezeu. Patru ani m-am chinuit sa fac asta cu ea", a spus Marcel Toader in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, potrivit click.ro.Satula de conflicte, Maria a evadat din Bucuresti pentru a-si limpezi gandurile. Aceasta a plecat in Sinaia alaturi de o prietena pentru a se deconecta de la tot ce se intampla in jurul ei.