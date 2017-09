Marcel Toader rupe tacerea: "Este o..."

, a declarat Marcel Toader despre relaţia cu fosta cântăreaţă.Suspicios si temator in privinta sotiei, pe care nu o mai insotea la concertele din tara, Marcel Toader ajunsese sa fie banuitor in privinta Mariei. De aici si pana la a o controla telefonic si a o urmari prin oras nu a mai fost decat un pas. Astfel ca in ultimele luni, Marcel a urmarit-o pe Maria pas cu pas, fara ca aceasta sa banuiasca o clipa., ne-a declarat o persoana din anturajul celor doi.