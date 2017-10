Maria Constantin a recunoscut: "Fostul meu sot m-a batut"

Marcel ar fi acuzat-o pe artista de infidelitate, insa aceasta sustine ca nu este adevarat. Vedeta se afla la cel de-al doilea divort, insa abia acum a marturisit si motivul despartirii de primul sot.„Fostul meu sot m-a batut. S-a intamplat de doua ori. Aceste lucruri sunt putine pe langa cele care s-au intamplat in timpul casniciei si dupa casnicia noastra", a spus Maria la o emisiune tv, scrie bzc.ro . Tapota i-a dat replica într-o emisiune TV, unde a venit insotit de parintii sai.„Minte la fel de usor cum respira. Nu am surprize. Nu ma impresioneaza ce spune. Pot sa jur si in biserica. Nu am lovit-o niciodata. Cu cateva zile inainte sa plece, am surprins-o vorbind la telefon, intr-o camera, pe intuneric. Isi pregatea separarea, vorbea cu avocata", a spus Tapota. Se pare ca Maria Constantin nu ar fi fost nici pe placul socrilor ei, care au banuit-o ca s-a maritat cu fiul lor din interes, pentru a se face cunoscuta in lumea muzicii populare cu ajutorul unui nume cu rezonanta.