Maria Constantin era umilita crunt de Marcel Toader cand ieseau impreuna

Motivul ar fi infidelitatea Mariei Constantin, insa apropiatii spun ca nici Marcel nu era usa de biserica. Acesta o umilea pe Maria de fiecare data cand ieseau in public impreuna.Pe langa diferenta de varsta existenta intre ei, de 24 de ani, cei doi aveau firi foarte diferite. Despre artista se spune ca in timpul mariajului ei a fost blanda si toleranta, dar nu acelasi lucru se aude despre sotul ei, care, din cate se pare, obisnuia sa se laude cu performantele sale sexuale ori de cate ori avea ocazia.Situatii de acest fel aveau loc frecvent, cand Marcel Toader era invitat alaturi de sotia sa la petreceri, nunti si chefuri, afaceristul avand obiceiul sa povesteasca, tare si in gura mare, aspecte intime in care se lauda cu rezultatele pe care le inregistreaza la pat. Desi discutiile acestea aveau loc de fata cu Maria Constantin, artista nu i-a reprosat niciodata nimic sotului ei, noteaza wowbiz.ro.