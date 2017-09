Maria Constantin rupe tacerea: "Este un lucru bun ca divortez"

Invitată în platoul emisiunii „La Măruță”, Maria Constantin a vorbit pentru prima dată într-o emisiune televizată despre acuzațiile lui Marcel Toader. Deși profund afectată de acest scandal mediatic, cântăreața a avut o prezență încântătoare în emisiune, zâmbitoare și îmbrăcată foarte elegant.„Este un lucru bun că divorțez. Dacă nu aș fi direct implicată, aș privi acest subiect ca pe o comedie. Vom divorța pe data de 13 septembrie. Soțul meu vrea să ajungă în instanță. Lucrurile s-au schimbat foarte mult după ce am întrat în Ferma vedetelor. Atunci am înțeles foarte multe lucruri. M-am îndrăgostit de un om cu experiență, căruia i-am dăruit tot. Este adevărat că m-am implicat mai mult în cariera mea. Am trecut prin momente grele și ne-am sprijinit unul pe celălalt. Au fost zile în care nu aveam ce să punem pe masă. Nu vreau să vorbesc urât despre soțul meu, pentru că ar însemna să vorbesc urât despre mine. Sunt șocată de ceea ce spune, de gestul lui. M-am simțit nefericită. Simțeam că nu mai sunt un om liber. Mi-am dorit din suflet o căsnicie. Nu mai suport ca băiatul meu să mă întrebe de ce se spun lucrurile astea despre mine. Nu cred că lucrurile astea ar trebui spuse la tv”, a declarat cântăreața în direct.