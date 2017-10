Maria Constantin s-a imbogatit dupa divort. Uite ce masina si-a cumparat

Satula sa tot dea bani pe taxiuri, Maria s-a hotarat si a facut o investitie de 6000 de euro. Si-a cumparat o masina la mana a doua, rosie ca focul.Mai mult, Maria se pregateste sa isi cumpere si o casa. Investeste de asemenea in dezvoltatarea ei, asa ca s-a inscris si la facultate. Este in primul an la canto.”Maria a vrut să aibă casa ei, dar şi-a dat seama că e cam greu să facă asta, pentru că ea plătea o grămadă de cheltuieli, îi mai dădea şi soţului. Spre exemplu, din banii câştigaţi în «Fermă», Marcel i-a propus să deschidă un magazin cu produse tradiţionale, în Obor. Fata a fost deşteaptă şi i-a spus că nu va face treaba asta şi şi-a pus banii deoparte”, a declarat o sursa apropiata vedetei pentru click.ro.FOTO: Click.ro