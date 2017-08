Mark Zuckerberg, tata pentru a doua oara

"Draga August,Bine ai venit in aceasta lume! Mama ta si cu mine suntem entuziasmati sa vedem cine o sa fii. Cand sora ta s-a nascut, am scris o scrisoare despre lumea in care speram ca ea sa creasca - o lume cu o educatie mai buna, mai putine boli, comunitati unite si o egalitate mai mare. Am scris aceste randuri avand incredere in avansul tehnologic, sperand ca o generatia ta o sa duca o viata mult mai buna decat a noastra. Desi titlurile de stiri se focuseaza deseori pe ce este gresit, noi tot credem ca tendintele pozitive o sa castige. Suntem optimisti privind generatia ta si viitorul”, a scris fondatorul Facebook.