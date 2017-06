Medicii exclud varianta transplantului in cazul Denisei. De ce nu poate fi operata artista

Artista sufera de carcinom hepatocelular (CHC) sau cancerul hepatic, o tumora maligna a celulelor hepatice provenita, in cazul Denisei, dintr-o infectie netratata cu un virus hepatic.Medicii spun ca ficatul artistei a fost atacat de mai multe formatiuni maligne. In aceasta situatie, transplantul heptic devine aproape imposibil. De asemenea, pentru a se putea opera, pacientii care sufera de acest carcinom trebuie sa indeplineasca anumite conditii, si anume sa aiba o tumora unica de maxim 5 cm sau pana la 3 tumori mici, de pana la 3 cm. In rest, riscul de recidiva este atat de crescut, incat sunt preferati la transplant pacientii care indeplinesc criteriile de mai sus sau cei care sufera de o boala hepatica avansata, fara insa a avea cancer. In realitate, doar 5% dintre bolnavii de CHC ajung sa fie candidati pentru transplantIn aceste conditii, singurele sanse de supravietuire pentru Denisa sunt reprezentate chiar de capacitatea propriului organism de a lupta impotriva bolii. Chimioterapia sistematica, chemoimunoterapia, chemoembolizarea sau daca este posibil, tratamentul chirurgical fara transplant pot fi solutii pentru pacienti. In cazul operatiilor, sansele de reaparitie a tumorilor variaza intre 30% si 90% in decurs de 5 ani.