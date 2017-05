Melania Trump, aroganta uriasa. Aceasta haina costa cat un apartament cu doua camere

La incheierea turului prezidential, in Catania, Melania Trump a purtat o jacheta de la Dolce Gabbana, a carei valoare este una fabuloasa. Aceasta ajunge sa coste cam cat un apartament cu doua camere. Tanara sotie a lui Donald Trump, in varsta de 47 de ani, purtat la ultima intalnire oficiala o haina ce a costat nu mai putin de 51.500 de dolari, asortata cu un clutch din aceeasi colectie, in valoare de 1.630 de dolari.Ca sa fie sigura ca haina va atrage toate privirile, Melania a avut grija sa poarte in rest culori neutre si doar o pereche de ochelari de soare masivi drept accesoriu.