Melania Trump, in stare critica. Prietenii apropiati au spus tot: "Se ascunde"

Prima-doamna a SUA este cu nervii la pamant de cand sotul sau a fost ales presedinte.Conform The Independent, Melania Trump nu e tocmai fericită în rolul său de Prima Doamnă, încasând foarte multe critici și jigniri în spațiul media., a spus stilistul și prietenul cuplului, Phillip Bloch, pentru Us Weekly.Aceeași sursă a mărturisit că Melania stă ascunsă mai mult în turnul lui Donald Trump din New York, unde a rămas ca să aibă grijă de fiul lor, Barron, să meargă la școală. Criticile o fac, a declarat o altă sursă pentru aceeași publicație.