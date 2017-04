Melania Trump, primul portret oficial ca prima-doamna: "Deprimant si dezgustator"

Cu aceasta ocazie, Melania a respectat traditia de a purta negru la fel ca Michelle Obama, Laura Bush si Hillary Clinton. In evidenta a iesit diamantul pe care fostul manechin de origine slovena, in varsta de 46 de ani, l-a primit in 2004 de la Donald Trump.Portretul Melaniei Trump a fost postat pe contul oficial de Twitter al Casei Albe, “FLOTUS”, fiind salutat cu 50.000 de like-uri, dar si cu mii de comentarii. “Cea mai buna Prima Doamna din toate timpurile”, “Foarte frumoasa”, “Splendida ca intotdeauna” au scris numerosi admiratori si admiratoare.Pe de alta parte, peste chipul Primei Doamne au fost suprapuse fascicule cu lasere, cu referire la o posibila asemanare cu personajul din “Star Wars, Darth Vader. In plus, unii internauti i-au scris ca imaginea a fost sponsorizata de celebrul program de editare a imaginii Photoshop. Au existat si internauti care au comparat-o pe Melania Trump cu Jackie Kennedy sau Michelle Obama. “Michelle imi lipseste. Aceste portret are un aer atat de putin realist pentru femeia obisnuita. Deprimant si dezgustator”.