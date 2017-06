Michelle si Barack Obama si-au cumparat casa de 8 milioane de euro. Iata cum arata spectaculoasa vila

Pentru vila din caramida rosie, de 800 de metri patrati, din cartierul luxos Kalorama, familia Obama a platit 8,1 milioane de dolari, conform Washington Post.Barack si Michelle Obama vor fi vecini cu Ivanka Trump, fiica preferata a actualului presedinte, si familia sa. Printre alti fosti locatari ai Casei Albe care au trait in Kalorama se numara Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt si Herbert Hoover. Cartierul este situat la doar 3 kilometri de Casa Alba.Conacul in care va locui familia fostului presedinte american are noua dormitoare si opt bai, extinse pe trei etaje, plus inca un nivel subteran. Vila a fost construita in 1928 si a fost renovata in 2011.Cuplul Obama va mai ramane in Washington cel putin doi ani, pana termina liceul.