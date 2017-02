Mihaela Borcea, dezvaluiri cutremuratoare: "A facut ravagii in corpul meu!"

Ea a vorbit recent in cadrul unei emisiuni despre problemele de sanatate care nu ii dau pace, dar si despre viata sa de familie."Mai nou se întâmplă să adorm şi pe la 4 dimineaţa, din cauza stresului nu pot să adorm. Mă consult tot timpul cu Cristi pe tema afacerilor, bineînţeles atunci când ni se permite. Cristi este prietenul şi sfătuitorul meu. Mi-am propus anul acesta să mă ocup un pic mai mult de sănătatea mea. Voi face toate demersurile necesare pentru a-mi reveni la silueta de dinainte. Eu am trecut prin foarte multe! Mercurul a făcut ravagii în corpul meu, dar nu vreau să mă victimizez. Sunt sănătoasă şi puternică! Am fost cu copiii la schi şi am achiat şi eu, deşi am din nou o problemă, o ruptură de ligamente. DE aia trebuie să fiu atentă cum merg pe gheaţă. Mă duc să mă operez după ce îmi mai rezerv dreptul de a mai schia odată. Un mers necontrolat sau un pas greşit mă poate prăbuşi", a spus Mihaela Borcea la emisiunea X-tra Night Show.